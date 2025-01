I Comuni valmaggesi delusi Tipress

«Rammarico e delusione». Sono i sentimenti espressi dall’Associazione dei Comuni di Vallemaggia (ASCOVAM) sul tracciato della nuova linea ad altissima tensione, approvato dal Consiglio federale il 20 dicembre.

L’ASCOVAM lamenta che nessuna delle sue proposte sia stata integrata, «neppure lievi modifiche al corridoio».

Sul progetto da 370 milioni di franchi, gestito da Swissgrid, i Comuni chiedono una soluzione condivisa, sottolineando l'importanza di rispondere alle esigenze di tutte le parti coinvolte.

Anche perché, conclude la nota, «il sacrificio locale per una causa globale, purché nobile come la transizione energetica, non può essere troppo grande».