Il comune di Buseno è quello che ha votato in modo più diverso rispetto ai risultati elettorali

Nella foto una veduta del nucleo di Buseno, in Val Calanca. archivio Ti-Press

Oekingen, nel Canton Soletta, è il comune svizzero dove i risultati dei partiti alle elezioni federali di ieri si sono avvicinati maggiormente a quelli ottenuti a livello nazionale. Buseno, in Val Calanca, è invece quello che si discosta maggiormente. Lo dimostra un'analisi di Keystone-ATS basata sui dati dell'Ufficio federale di statistica (UST).

A Oekingen, comune di 872 abitanti situato cinque chilometri a sudest di Soletta, l'UDC ieri ha ottenuto il 29,5% delle preferenze, mentre a livello nazionale la percentuale è del 28,6. Il PS si situa al 17,8% (il 18% in Svizzera) e il Centro al 16,3% (14,6%). Il PLR è al 16,4% (14,4%), i Verdi all'11,3% (9,4%) e i Verdi liberali (PVL) al 6,7% (7,2%).

Come detto, è invece a Buseno che si sono osservati gli scarti maggiori: nel comune calanchino di 89 residenti il primo partito è il Centro, con l'82,3% (con una differenza di 67,65 punti percentuali rispetto ai dati nazionali). Lo scarto è di 16,27 punti per il PS, di 14,3 punti per l'UDC, di 7,2 punti per il PLR e di 9,4 punti percentuali per i Verdi.

Comuni più UDC e PS sono giurassiani

A livello di singoli partiti, il comune più a destra della svizzera è Ederswiler. Nell'unico comune germanofono del Giura, l'UDC ha ottenuto ben il 93,5% dei voti.

Il paese dove il PS ha raggiunto il maggior numero di consensi si trova anch'esso nel canton Giura: si tratta di Fontenais, dove i socialisti - trascinati dal consigliere nazionale uscente Pierre-Alain Fridez, lì domiciliato - hanno raggiunto il 46,3%.

Il comune che ha votato maggiormente per il PLR è vodese: Rossenges, dove i liberali radicali hanno ottenuto il 60,5%. I Verdi hanno da parte loro trionfato a Schelten, uno dei due comuni germanofoni del Giura bernese, con il 36,6%. Il bastione dell'Alleanza del Centro è invece a Gonten, in Appenzello Interno, dove ha ottenuto una percentuale «bulgara»: il 91,8%.

Comuni piccoli sono UDC, grandi città PS

Più in generale, l'UDC raccoglie i maggiori consensi nei piccoli comuni: in quelli di meno di 2000 abitanti ha ottenuto complessivamente il 38,8% dei suffragi. Nelle città con più di 50'000 residenti ha ricevuto solo il 13,9% dei voti.

Per i socialisti è invece vero il contrario: nei comuni di meno di 2000 abitanti ha il 13,3% dei consensi, contro il 31,9% nelle grandi città. L'evoluzione è simile per i Verdi (dal 7,6% al 16,2%).

Per l'Alleanza del Centro e il PLR non ci sono invece differenze significative.

fc, ats