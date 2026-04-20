L'incendio negli scorsi giorni. RSI

Nuovo allarme nei Grigioni: sopra Campascio si riaccende un focolaio e tornano in azione gli elicotteri.

Redazione blue News Swisstxt

Due elicotteri sono intervenuti nuovamente nella mattinata di lunedì dopo che, poco dopo le 8.30, è stato segnalato un nuovo focolaio sopra Campascio, nel comune di Brusio, già interessato dall’incendio di inizio aprile. A riportarlo è il portale ilbernina.ch, secondo cui nelle operazioni sono impegnati due velivoli di Swiss Helicopter.

Come sottolinea ancora il sito, l’episodio conferma quanto emerso nelle ultime ore: la particolare conformazione del terreno, tra bosco fitto e zone rocciose, favorisce la presenza di focolai nascosti sotto i sassi, con il rischio che il fuoco possa riattivarsi anche a distanza di tempo. Le operazioni di controllo e spegnimento sono tuttora in corso.