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Grigioni Nuovo allarme: sopra Campascio si riaccende un focolaio e tornano in azione gli elicotteri.

Swisstxt

20.4.2026 - 14:52

L'incendio negli scorsi giorni.
L'incendio negli scorsi giorni.
RSI

Nuovo allarme nei Grigioni: sopra Campascio si riaccende un focolaio e tornano in azione gli elicotteri.

Redazione blue News

20.04.2026, 14:52

20.04.2026, 15:24

Due elicotteri sono intervenuti nuovamente nella mattinata di lunedì dopo che, poco dopo le 8.30, è stato segnalato un nuovo focolaio sopra Campascio, nel comune di Brusio, già interessato dall’incendio di inizio aprile. A riportarlo è il portale ilbernina.ch, secondo cui nelle operazioni sono impegnati due velivoli di Swiss Helicopter.

Come sottolinea ancora il sito, l’episodio conferma quanto emerso nelle ultime ore: la particolare conformazione del terreno, tra bosco fitto e zone rocciose, favorisce la presenza di focolai nascosti sotto i sassi, con il rischio che il fuoco possa riattivarsi anche a distanza di tempo. Le operazioni di controllo e spegnimento sono tuttora in corso.

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