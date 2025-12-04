Dal confinePrecipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita
SDA
4.12.2025 - 16:46
Un uomo è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente di elicottero avvenuto giovedì mattina, prima delle 9, in territorio di Lanzada, in Valtellina.
Keystone-SDA
04.12.2025, 16:46
04.12.2025, 16:47
SDA
La vittima era stata portata all'ospedale di Sondrio, ma è deceduta poco dopo il ricovero. Tra gli altri tre feriti c'è un pilota di 60 anni che ha compiuto numerose operazioni di elisoccorso sull'Everest, che avrebbe riportato soltanto una lesione a una mano.
L'uomo deceduto, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa italiana ANSA, sarebbe un operaio che era a bordo del velivolo per il sorvolo di un'area franata dove doveva lavorare assieme ai colleghi.
I tre lavoratori avrebbero dovuto essere lasciati alla base della frana per i sopralluoghi da terra, ma l'elicottero è precipitato per cause ancora da accertare.
Sull'area posta sotto sequestro ci sono ora i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, aiutati dai Vigili del fuoco per il recupero dell'elicottero. L'incidente è avvenuto in una zona impervia al confine con la Svizzera.
#Sondrio, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 8:40 a Lanzada, in Valmalenco, per l’incidente a un elicottero privato. Tre feriti soccorsi e affidati al personale sanitario. Deceduto un quarto occupante, in atto le operazioni di recupero del corpo [#4dicembre 13:30] pic.twitter.com/ehCBlWMK27