Dal confine Precipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita

SDA

4.12.2025 - 16:46

L'elicottero caduto in Valtellina
L'elicottero caduto in Valtellina
Vigili del Fuoco

Un uomo è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente di elicottero avvenuto giovedì mattina, prima delle 9, in territorio di Lanzada, in Valtellina.

Keystone-SDA

04.12.2025, 16:46

04.12.2025, 16:47

La vittima era stata portata all'ospedale di Sondrio, ma è deceduta poco dopo il ricovero. Tra gli altri tre feriti c'è un pilota di 60 anni che ha compiuto numerose operazioni di elisoccorso sull'Everest, che avrebbe riportato soltanto una lesione a una mano.

L'uomo deceduto, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa italiana ANSA, sarebbe un operaio che era a bordo del velivolo per il sorvolo di un'area franata dove doveva lavorare assieme ai colleghi.

I tre lavoratori avrebbero dovuto essere lasciati alla base della frana per i sopralluoghi da terra, ma l'elicottero è precipitato per cause ancora da accertare.

Sull'area posta sotto sequestro ci sono ora i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, aiutati dai Vigili del fuoco per il recupero dell'elicottero. L'incidente è avvenuto in una zona impervia al confine con la Svizzera.

