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È fuori pericolo il ferito più grave nell’incidente in cui è rimasto coinvolto un elicottero lo scorso lunedì, in territorio di Mezzovico.

Redazione blue News Swisstxt

Ne ha dato notizia mercoledì il «Corriere del Ticino», che ha ricevuto conferma dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), responsabile delle indagini sull’incidente.

L’elicottero, ricordiamo, è precipitato al suolo da un’altezza di circa 20 metri. A bordo si trovavano 6 persone, incluso il pilota, tutte rimaste ferite.

Uno degli occupanti ha riportato appunto le lesioni più gravi, mentre altri due hanno subito ferite di media gravità. Le restanti persone sono rimaste ferite in modo meno serio.