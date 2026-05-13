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Buone notizie Fuori pericolo il ferito più grave dell'incidente in elicottero a Mezzovico

Swisstxt

13.5.2026 - 08:36

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

È fuori pericolo il ferito più grave nell’incidente in cui è rimasto coinvolto un elicottero lo scorso lunedì, in territorio di Mezzovico.

Redazione blue News

13.05.2026, 08:36

13.05.2026, 08:52

Ne ha dato notizia mercoledì il «Corriere del Ticino», che ha ricevuto conferma dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), responsabile delle indagini sull’incidente.

L’elicottero, ricordiamo, è precipitato al suolo da un’altezza di circa 20 metri. A bordo si trovavano 6 persone, incluso il pilota, tutte rimaste ferite.

Uno degli occupanti ha riportato appunto le lesioni più gravi, mentre altri due hanno subito ferite di media gravità. Le restanti persone sono rimaste ferite in modo meno serio.

Incidente. Elicottero precipitato a Mezzovico, la vita di uno dei feriti è in pericolo

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