L'elicottero caduto a Mezzovico era nuovo e ai comandi c'era un pilota esperto

Sei feriti dopo l'incidente in Ticino: l'elicottero era entrato in servizio da pochi mesi, il pilota contava migliaia di ore di volo.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Un elicottero è precipitato a Mezzovico durante l'atterraggio, causando sei feriti.

Il velivolo era nuovo e il pilota molto esperto, secondo quanto riferito dalla RSI.

Le cause restano da chiarire, con il SISI incaricato dell'inchiesta e un’ipotesi di guasto al motore. Mostra di più

Un velivolo recente e un pilota con grande esperienza.

Sono questi i primi elementi emersi sull'incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Mezzovico, dove un elicottero è precipitato durante la fase di atterraggio, da un'altezza di circa 20 metri, causando il ferimento di sei persone.

A riportare questi nuovi elementi è il Radiogiornale della «RSI».

Secondo quanto riferito dalla società Eliticino-Tarmac, con sede ad Agno, il pilota ai comandi vanta circa 14'000 ore di volo accumulate in vent'anni di carriera.

L'elicottero coinvolto, un Ecureuil B3 con capacità fino a sei persone, era entrato in servizio solo lo scorso febbraio e aveva accumulato tra le 150 e le 180 ore di volo.

Un dato confermato alla RSI anche da Oscar Mario Crameri, presidente del consiglio di amministrazione di Tarmac.

Causa ancora sconosciute

Le cause dell'incidente restano al momento sconosciute.

Come previsto in questi casi, sarà il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) a far luce sulla dinamica. Tra le ipotesi al vaglio - secondo informazioni raccolte - figura anche un possibile problema al motore.

Sul piano penale, il caso è stato affidato al Ministero pubblico della Confederazione.

Stando alle informazioni diffuse dalla polizia cantonale, l’elicottero è precipitato da un'altezza di circa 20 metri mentre si preparava ad atterrare. Il volo rientrava in una giornata di sopralluogo legata a un passaggio di gestione all’Alpe Duragno, un agriturismo di montagna.

Il bilancio è di sei feriti: due persone sono state trasferite oltre Gottardo, a Lucerna e Basilea, mentre le altre sono ricoverate in Ticino.

Una persona è in condizioni molto gravi, altre due hanno riportato ferite di media entità.