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Incidente Elicottero precipitato a Mezzovico, la vita di uno dei feriti è in pericolo

Alessia Moneghini

4.5.2026

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

La Polizia cantonale ticinese conferma in un comunicato che i feriti nell'incidente avvenuto oggi, lunedì, intorno alle 16:30, di un elicottero di una ditta privata presso una piazza di lavoro in territorio di Mezzovico-Vira sono sei. La vita di uno di questi è in pericolo.

Alessia Moneghini

04.05.2026, 20:42

04.05.2026, 20:45

Incidente. Precipitato un elicottero a Mezzovico, sei persone ferite

IncidentePrecipitato un elicottero a Mezzovico, sei persone ferite

Inoltre, secondo la prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta, l'elicottero è precipitato al suolo da un'altezza di circa 20 metri durante la fase di atterraggio.

A bordo del velivolo c'erano sei persone, incluso il pilota. In base alla prima valutazione medica, un passeggero ha riportato gravi ferite: la sua vita è in pericolo. Altri due occupanti hanno riportato ferite di media gravità, mentre quelle delle restanti persone sono meno serie.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, via Vira è stata temporaneamente chiusa al traffico e lo resterà almeno fino a mezzanotte.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia del Vedeggio, gli inquirenti di fedpol e del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), i pompieri di Lugano e di Rivera, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano e della Rega.

Le autorità comunicano infine che il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un'indagine preliminare per determinare le cause dell'incidente.

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