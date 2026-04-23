Entro pochi mesi luce verde al cambiamento Tipress

La normativa italiana per aumentare lo stipendio a medici e infermieri che lavorano nelle zone al confine con la Svizzera entrerà in vigore nei prossimi mesi.

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L’annuncio arriva direttamente da Regione Lombardia. «L’obiettivo è attuarla entro settembre. Si tratta di una misura importante,che ha la finalità di trattenere sul nostro territorio gli operatori sanitari, scongiurandone il trasferimento in Svizzera», ha detto giovedì l’assessore di Regione Lombardia Massimo Sertori. La legge, ha detto Sertori, «prevede che le risorse si ottengano con un contributo dal 3% al 6% dello stipendio netto versato dai cosiddetti 'vecchi' frontalieri».