Ecco le misure concordate Il contratto collettivo dell'EOC rinnovato per quattro anni

1.12.2025 - 10:16

L'EOC lo ha reso noto attraverso un comunicato.
Il contratto collettivo di lavoro (CCL) dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) è stato rinnovato per quattro anni, dal 2026 al 2029.

01.12.2025, 10:25

Tra le misure concordate – si legge lunedì in una nota dell'EOC – si conta il rafforzamento delle indennità per il personale operativo di notte e nei festivi, «a testimonianza della volontà di valorizzare concretamente l'impegno di chi assicura la continuità delle cure anche in condizioni più gravose».

Le parti (EOC, Commissioni interne del personale, e OCST e VPOD) proseguono il dialogo e la collaborazione, rinnovando l'impegno per «il benessere dei collaboratori, della collettività e della sostenibilità dell'istituzione».

