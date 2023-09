keystone

Un ulteriore passo verso l'ambizioso, ma ancora lontano, traguardo di avere in Ticino un ospedale universitario.

L'Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha ottenuto il marchio di ospedale di formazione universitaria. Quanto era già stato preannunciato, ora è ufficiale.

«Un risultato importante e non scontato. Un'ulteriore attestazione della validità del percorso intrapreso in strettissima collaborazione con l'USI», afferma ai microfoni della RSI il professor Alessandro Ceschi, capo area della formazione medica e della ricerca della direzione generale dell'EOC.

Il label riconosce il lavoro fatto partendo dalla creazione del master in scienzie biomediche. Si tratta di un ulteriore passo verso un progetto ancora più ambizioso, che richiederà comunque tempo e collaborazione. «Apre il nuovo capitolo, lungo e complicato, dell'andare verso quello che potrebbe essere l'ospedale universitario del canton Ticino», spiega Ceschi. In Svizzera al momento ce ne sono cinque.

A breve potrebbe diventare realtà un gruppo di lavoro chiamato a riunire tutti gli attori e ad approfondire il progetto, che se concretizzato garantirebbe un percorso formativo completo e un salto di qualità nei finanziamenti per la ricerca. Il raggiungimento del traguardo non sarà facile, c'è da superare la concorrenza e San Gallo non nasconde le sue ambizioni.

Swisstxt