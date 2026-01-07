TicinoEOC crea l'Istituto di Diagnostica Integrata della Svizzera Italiana
L'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha creato l'Istituto di Diagnostica Integrata della Svizzera Italiana (IDISI). Dal 1° gennaio riunisce sotto un'unica direzione Radiologia, Medicina nucleare, Patologia e Medicina di laboratorio, con oltre 600 addetti.
L'obiettivo è integrare le informazioni diagnostiche per decisioni cliniche più mirate. La diagnostica integrata valorizza in modo coordinato i dati di imaging, patologia e laboratorio per cure personalizzate.
Consente economie di scala e migliore uso delle risorse. Nei primi 2 anni verranno avviati progetti in ambito clinico, medico-tecnico, digitale e di ricerca, coinvolgendo i professionisti delle 4 cliniche.