Le vittime dell'incidente avvenuto al bar «Le Constellation» sono, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali, almeno 40. KEYSTONE

L’EOC ha offerto immediatamente il suo aiuto dopo la tragedia di Crans-Montana.

L’eventuale supporto esterno non riguarderebbe i grandi ustionati, poiché in Ticino non esiste un centro specializzato per questo tipo di pazienti, ma le altre categorie di degenti.

Per ora non si è reso necessario alcun trasferimento, tuttavia l’evoluzione della situazione resta incerta: la presa a carico dei grandi ustionati richiede tempi lunghi e cure particolarmente complesse. In tutta la Svizzera le strutture dedicate sono soltanto tre.

«Non è realistico pensare che ogni cantone possa dotarsene», spiega al Quotidiano della RSI Roberta Petrino, primaria e direttrice medica dell’Urgenza e del Pronto soccorso dell’EOC, «perché il numero di casi non sarebbe sufficiente a garantirne il funzionamento».