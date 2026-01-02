  1. Clienti privati
Tragedia di Crans-Montana L'EOC si dice pronto ad aiutare e accogliere i feriti

Swisstxt

2.1.2026 - 21:50

Le vittime dell'incidente avvenuto al bar «Le Constellation» sono, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali, almeno 40.
Le vittime dell'incidente avvenuto al bar «Le Constellation» sono, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali, almeno 40.
KEYSTONE

L’EOC ha offerto immediatamente il suo aiuto dopo la tragedia di Crans-Montana.

Antonio Fontana

02.01.2026, 21:50

02.01.2026, 22:53

Tragedia. Inferno a Crans-Montana, scatta l'appello a donare il sangue. Una giovane residente in Ticino fra i dispersi

TragediaInferno a Crans-Montana, scatta l'appello a donare il sangue. Una giovane residente in Ticino fra i dispersi

L’eventuale supporto esterno non riguarderebbe i grandi ustionati, poiché in Ticino non esiste un centro specializzato per questo tipo di pazienti, ma le altre categorie di degenti.

Per ora non si è reso necessario alcun trasferimento, tuttavia l’evoluzione della situazione resta incerta: la presa a carico dei grandi ustionati richiede tempi lunghi e cure particolarmente complesse. In tutta la Svizzera le strutture dedicate sono soltanto tre.

«Non è realistico pensare che ogni cantone possa dotarsene», spiega al Quotidiano della RSI Roberta Petrino, primaria e direttrice medica dell’Urgenza e del Pronto soccorso dell’EOC, «perché il numero di casi non sarebbe sufficiente a garantirne il funzionamento».

