Accolta la richiesta della procuratrice pubblica Chiara Borelli. Ti-Press

Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di Eolo Alberti.

Swisstxt

Il sindaco di Bioggio, accusato per una serie di reati finanziari, dovrà rimanere dietro le sbarre per i prossimi 15 giorni, così come chiesto dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli.

Le malversazioni riguarderebbero una società attiva in ambito sanitario, che nel novembre scorso il 65enne lasciò per entrare nel consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale.

Nel 2004 era già stato condannato nell’ambito della vicenda dei falsi medici di Cimo. Gli venne così inflitta, sempre per illeciti di natura finanziaria, una pena di 12 mesi sospesi.

Swisstxt