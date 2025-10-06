Eolo Alberti (archivio tipress)

Eolo Alberti, già sindaco di Bioggio ed ex-granconsigliere leghista, comparirà a processo sul caso Hospita: la società attiva nel settore sanitario e coinvolta in malversazioni finanziarie.

Alberti, in veste di direttore amministrativo, è accusato con l'ex-contabile di reati che vanno dall'appropriazione indebita alla truffa, oltre all'amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti, registrazione clandestina di conversazioni e concessione di vantaggi. L'indagine ha portato alla luce quasi 200 transazioni sospette tra il 2015 e il 2024. Oltre 600'000 franchi di spese personali, mascherate – secondo l'atto d'accusa – da uscite aziendali.