Eolo Alberti in una foto d'archivio (immagine d'illustrazione). © Ti-Press / Pablo Gianinazzi

In attesa degli esiti del procedimento penale, Eolo Alberti si è autosospeso dalla carica di sindaco e municipale a Bioggio. Lo riporta la RSI.

Swisstxt / Red Tessa Morgantini

La notizia era stata anticipata da La Regione. Lo stesso Alberti ha comunicato la sua scelta al Governo cantonale.

In carcerazione preventiva, è sotto inchiesta per reati finanziari in relazione al suo ruolo in una società di prestazioni mediche. Negli scorsi giorni era già stato sospeso dal ruolo di membro del consiglio d'amministrazione dell'Ente ospedaliero Cantonale (EOC).

Alberti nega le accuse. «Ha preso questa decisione esclusivamente per il suo rispetto verso le istituzioni, che così intende tutelare, anteponendone gli interessi», ha detto il suo difensore, Pierluigi Pasi, all'emittente di Comano.