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Ticino A rischio altri 20 posti di lavoro presso Equans

Swisstxt

27.3.2026 - 11:59

Il gruppo è nato nel 2018 dalla fusione con Alpiq
Il gruppo è nato nel 2018 dalla fusione con Alpiq
keystone

L’azienda Equans potrebbe tagliare un’altra ventina di posti di lavoro. Gli impieghi soppressi negli ultimi mesi salirebbero così a 40.

Redazione blue News

27.03.2026, 11:59

27.03.2026, 12:05

I vertici del gruppo, nato nel 2018 dalla fusione con Alpiq, lo hanno annunciato mercoledì a Rivera durante un incontro con i dipendenti. La RSI ha appreso la notizia poco fa.

La direzione regionale di Equans ha ora consegnato la lettera sul licenziamento collettivo, che apre anche la procedura di consultazione.

Il gruppo, che conta oltre 6’000 collaboratori in Svizzera, non rilascia per ora dichiarazioni.

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