L’azienda Equans potrebbe tagliare un’altra ventina di posti di lavoro. Gli impieghi soppressi negli ultimi mesi salirebbero così a 40.
I vertici del gruppo, nato nel 2018 dalla fusione con Alpiq, lo hanno annunciato mercoledì a Rivera durante un incontro con i dipendenti. La RSI ha appreso la notizia poco fa.
La direzione regionale di Equans ha ora consegnato la lettera sul licenziamento collettivo, che apre anche la procedura di consultazione.
Il gruppo, che conta oltre 6’000 collaboratori in Svizzera, non rilascia per ora dichiarazioni.