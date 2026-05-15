La donna era stata arrestata dopo i fatti, ma nel frattempo è stata trasferita in una clinica per un trattamento ambulatoriale (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il 30 gennaio una 37enne svizzera è entrata in un negozio di telefonia a Bellinzona.

Redazione blue News Swisstxt

Come ricorda la RSI, voleva cambiare scheda, ma non aveva soldi. Al rifiuto del commesso lo ha minacciato con un coltello gridando «Allah Akbar». Ed è stata arrestata.

La perizia psichiatrica ordinata dalla procura - scrive la RSI - ha stabilito che la donna era totalmente incapace di valutare l'illiceità dei suoi atti. Un disturbo psichiatrico ha causato uno scompenso acuto che influenzò il suo comportamento.

Il pericolo di recidiva è medio-alto, ma non serve l'internamento. La donna è stata trasferita in una clinica per un trattamento ambulatoriale fino a luglio. La procura federale la riterrà probabilmente non punibile.