GiustiziaMinaccia un commesso col coltella a Bellinzona, la donna era incapace di intendere e volere
Swisstxt
15.5.2026 - 17:31
Il 30 gennaio una 37enne svizzera è entrata in un negozio di telefonia a Bellinzona.
Redazione blue News
15.05.2026, 17:31
15.05.2026, 17:37
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Come ricorda la RSI, voleva cambiare scheda, ma non aveva soldi. Al rifiuto del commesso lo ha minacciato con un coltello gridando «Allah Akbar». Ed è stata arrestata.
La perizia psichiatrica ordinata dalla procura - scrive la RSI - ha stabilito che la donna era totalmente incapace di valutare l'illiceità dei suoi atti. Un disturbo psichiatrico ha causato uno scompenso acuto che influenzò il suo comportamento.
Il pericolo di recidiva è medio-alto, ma non serve l'internamento. La donna è stata trasferita in una clinica per un trattamento ambulatoriale fino a luglio. La procura federale la riterrà probabilmente non punibile.