Getta l'acido muriatico sul volto della ex, subito arrestato un uomo a Erba

Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Una donna di 23 anni è stata aggredita oggi, martedì, alle 14 in una zona industriale di Erba, in provincia di Como, da un uomo, secondo i primi accertamenti l'ex fidanzato, che le ha gettato dell'acido muriatico sul volto.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e la donna trasportata in ospedale in codice giallo. Ferito in modo lieve un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della giovane.

L'uomo arrestato ha 24 anni ed è di nazionalità marocchina, così come la ragazza, e risulta domiciliato in provincia di Pavia. Il giovane era già stato arrestato nel mese di agosto a Erba per un altro episodio di stalking nei confronti della stessa ex fidanzata.

SDA