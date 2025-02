Mauro Ermani Tipress

L’ex presidente del Tribunale penale cantonale critica in un’intervista la politica, che avrebbe «strumentalizzato» le vertenze in seno alla Corte.

Mauro Ermani ha parlato per la prima volta dopo aver lasciato la magistratura, con le dimissioni accolte a metà gennaio.

In un’intervista concessa alla Domenica del Corriere, spiega infatti che «svincolato dall’incarico, ora posso esprimermi liberamente», dopo un periodo di isolamento autoimposto, «una scelta egoistica» in un momento in cui «il telefono suonava di continuo».

L’ex presidente del Tribunale penale cantonale ha confermato i motivi di salute come causa delle dimissioni («ho tre bypass e ho subito di recente un ricovero per la recidiva di un altro problema») e non le vertenze in seno alla Corte che hanno fatto scorrere fiumi di inchiostro. «Mesi non facili», riconosce comunque, durante i quali, sottolinea Ermani al giornale, «non mi è mai stata rivolta una sola critica professionale».

Critiche alla politica

Nell’intervista, ripresa dalla RSI, Ermani di critiche ne muove invece alla politica: «Certa stampa ha messo mani e piedi sulla magistratura, violando il principio fondamentale della separazione dei poteri» e «da un problema fra segretarie si è arrivati a sconquassare l’intero Tribunale».

L’immagine inviata a una segretaria: «Una semplice gag»

Quanto all’immagine da lui inviata su Whatsapp a una segretaria, «lo stesso procuratore straordinario l’ha ritenuta una semplice gag» in una «conversazione privata non di natura sessuale», e «la persona che l’ha ricevuta non si è mai lamentata».

La denuncia per pornografia da parte dei colleghi giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti «è servita solo a farli destituire», dice.

Alla domanda se allora sia stata tutta una questione politica, Ermani risponde che «sicuramente la politica c’entra e lo dimostra il modo in cui ha reagito e strumentalizzato per mesi la vicenda», «sparando sentenze senza processi» e «dando un’immagine distorta del Tribunale che invece ha sempre funzionato».

Una politica che l’ex magistrato afferma di aver sempre voluto tenere fuori dalle aule del tribunale, «senza mai piegare la testa».

«Per avere una magistratura davvero affrancata, la politica dovrebbe rinunciare ai suoi privilegi, e temo non lo voglia affatto», afferma Ermani.