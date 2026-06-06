Esce di strada e finisce in una scarpata, uomo perde la vita a Canobbio

Polizia città di Lugano archivio KEYSTONE

Un incidente con esito letale è avvenuto questa notte, poco dopo le 00.15, a Canobbio.

Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che un automobilista stava percorrendo via Tesserete, in direzione del comune omonimo, quando - nell'affrontare una curva a sinistra - ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada e precipitando sul fondo di una scarpata, a circa 100 metri dalla strada soprastante.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Nord, i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente a causa delle gravi ferite riportate.

L'identificazione formale dell'uomo non è al momento ancora stata possibile.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada cantonale è stata chiusa al traffico e la circolazione è stata deviata.