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Intervenuta anche la Rega Esce di strada e precipita in una scarpata a Gordola, ferite serie per un ciclista

Sara Matasci

7.6.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Un grave incidente della circolazione stradale è avvenuto oggi, domenica, poco dopo le 12.30, in località Gordemo a Gordola.

Sara Matasci

07.06.2026, 15:18

07.06.2026, 15:23

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 58enne portoghese, domiciliato nel Locarnese, circolava in sella a una bicicletta in direzione di Gordola quando, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e finendo nella scarpata sottostante, in una zona impervia.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i Pompieri di Locarno nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della Rega che, dopo aver prestato le prime cure e recuperato l'uomo, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 58enne ha riportato serie ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada cantonale è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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