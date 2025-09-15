Intervenuta la REGA Tipress

Un infortunio in montagna con esito letale ha avuto luogo in Valle Leventina.

Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che venerdì, poco dopo le 21, è stato segnalato alla Centrale comune d'allarme (CECAL) il mancato rientro di un escursionista svizzero di 58 anni domiciliato nel Canton Zugo.

È quindi stato subito attivato un dispositivo di ricerca che ha impegnato la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la REGA. Grazie agli accertamenti effettuati, le ricerche si sono concentrate nella zona Pizzo Centrale ad Airolo.

Il giorno seguente, sabato, poco dopo le 11, è quindi stato individuato il corpo senza vita dell'uomo in una zona impervia a quota 2'914 metri. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 58enne è rimasto vittima di una caduta di una settantina di metri.

Le operazioni per il recupero del corpo sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteo avverse e dal luogo in cui è avvenuto l'infortunio.