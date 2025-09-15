  1. Clienti privati
Infortunio letale Escursionista cade per una settantina di metri e perde la vita in Valle Leventina

Sara Matasci

15.9.2025

Intervenuta la REGA
Intervenuta la REGA
Tipress

Un infortunio in montagna con esito letale ha avuto luogo in Valle Leventina.

Sara Matasci

15.09.2025, 15:42

15.09.2025, 15:43

Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che venerdì, poco dopo le 21, è stato segnalato alla Centrale comune d'allarme (CECAL) il mancato rientro di un escursionista svizzero di 58 anni domiciliato nel Canton Zugo.

È quindi stato subito attivato un dispositivo di ricerca che ha impegnato la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la REGA. Grazie agli accertamenti effettuati, le ricerche si sono concentrate nella zona Pizzo Centrale ad Airolo.

Il giorno seguente, sabato, poco dopo le 11, è quindi stato individuato il corpo senza vita dell'uomo in una zona impervia a quota 2'914 metri. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il 58enne è rimasto vittima di una caduta di una settantina di metri.

Le operazioni per il recupero del corpo sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteo avverse e dal luogo in cui è avvenuto l'infortunio.

