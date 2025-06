Immagine d'illustrazione sda

In seguito al mancato rientro dalla zona sopra Lavertezzo, è scattato un dispositivo di ricerca. Il corpo senza vita è stato trovato a un’altitudine di 1’250 metri.

SwissTXT Sara Matasci

Un escursionista ha perso la vita martedì in Val d’Agro, sopra Lavertezzo. Lo ha reso noto la Polizia cantonale, spiegando che le ricerche erano scattate in seguito a una segnalazione per il suo mancato rientro dalla montagna.

Una segnalazione che è giunta alla Centrale comune d’allarme (CECAL) poco prima delle 21. Il ritrovamento del corpo privo di vita dell’uomo, la cui identità non è ancora stata formalmente accertata, è avvenuto attorno alle 23 a un’altitudine di 1’250 metri.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto e per cause che sarà l’inchiesta a stabilire, l’escursionista è stato vittima di una caduta.

Alle operazioni di ricerca hanno preso parte la polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero e la REGA. Per prestare sostegno psicologico alle persone vicine è stato richiesto l’intervento del Care Team.