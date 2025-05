L'esercitazione a Gerra Gambarogno RSI

A Gerra Gambarogno si è tenuta mercoledì pomeriggio un'esercitazione congiunta tra Rega e polizia lacuale.

Un corso formativo e di aggiornamento per paramedici e poliziotti, volto a creare sinergie tra i partner di soccorso che consentono di essere ancora più tempestivi in situazioni reali.

Al centro dell’azione, un elicottero e un sommozzatore che si è lanciato in acqua per soccorrere una finta vittima, recuperata in seguito via lago.

L’obiettivo: testare le procedure di sorvolo, raggiungimento e identificazione, il coordinamento tra i soccorritori e la tempestività del recupero, ha spiegato ai microfoni della RSI Davide Polatta, paramedico e istruttore Rega.