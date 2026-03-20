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Forze armate Il ticinese Trojani guiderà l'intelligence dell'esercito

Swisstxt

20.3.2026 - 16:12

Stefano Trojani
Stefano Trojani
Confederazione

Il ticinese Stefano Trojani, 59 anni, dal prossimo giugno diventerà capo del Servizio informazioni militare e del Servizio di protezione preventiva dell’esercito, con contemporanea promozione al grado di brigadiere.

Redazione blue News

20.03.2026, 16:12

20.03.2026, 16:21

Lo comunica il Dipartimento delle istituzioni ticinese.

In anni recenti Trojani è stato capoprogetto in Ticino per vaccinazioni di massa e il tracciamento dei contatti durante il Covid.   Il suo nome figura tra le nomine degli alti ufficiali superiori decise venerdì dal Consiglio federale.

In particolare il brigadiere Romeo Fritz diventerà comandante della Formazione d’addestramento della logistice e il brigadiere Daniel Krauer diventerà comandante della brigata meccanizzata 4.

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