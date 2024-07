Anche nella provincia di Como il maltempo ha creato danni.

Strade sono state chiuse, si sono verificare frane, alberi sono caduti e il lago è esondato in più punti. Il lungolago è stato chiuso e piazza Garibaldi è allagata. Il comune di Dizzasco, all’inizio della valle d’Intelvi, è rimasto senza luce dopo che alcuni alberi cadendo hanno tranciato i cavi delle linee elettriche, mentre per una frana all'altezza di Nesso è rimasta chiusa per alcune ore la strada Lariana. Nel lecchese la linea ferroviaria tra Lecco e Colico è stata interrotta tra Lierna e Mandello da alberi caduti in prossimità dei binari.

