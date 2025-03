Estival Jazz non avrà più luogo. Ti-Press

Per la prima volta ci sarà la possibilità di acquistare un posto a sedere di fronte al palco in Piazza Riforma a Lugano. Svelato intanto il primo nome in cartellone: Jack Savoretti.

Lugano LongLake Festival ha annunciato giovedì un primo nome in cartellone e una novità sul fronte dei biglietti, che non saranno più solo gratuiti.

Il primo ospite della 45ª edizione di Estival Jazz, che si terrà dal 10 al 12 luglio, è Jack Savoretti. Con quasi vent’anni di carriera e milioni di copie vendute in tutto il mondo, Savoretti presenterà, sabato 12 luglio in Piazza della Riforma, il suo nuovo album «Miss Italia», scritto per la prima volta in italiano.

Anche quest’anno Estival Jazz resta un evento principalmente a ingresso gratuito con posti in piedi. Ma «per sostenere la qualità e la continuità del Festival», si legge nella nota stampa degli organizzatori, viene introdotta una novità: il pubblico avrà la possibilità di acquistare un posto a sedere di fronte al palco.