  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Studio Un terremoto artificiale al BedrettoLab per migliorare le previsioni dei sismi

SDA

9.9.2025 - 14:40

BedrettoLab
BedrettoLab
Ti-Press

Ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETH) intendono provocare artificialmente un terremoto al Laboratorio sotterraneo Bedretto per le geoscienze e le geoenergie (BedrettoLab). Lo scopo dello studio è migliorare la previsione dei sismi. Quello scatenato nel nord del Ticino avrà una magnitudo 1, non percepibile dall'uomo.

Keystone-SDA

09.09.2025, 14:40

Il BedrettoLab è un'infrastruttura di ricerca unica nel suo genere, gestita dall'ETH, che consente di studiare da vicino l'interno della Terra. Situato ad una profondità di un chilometro e mezzo al di sotto della superficie, il laboratorio si trova nel mezzo di una galleria di 5,2 chilometri che collega il Ticino con la galleria ferroviaria di base del Furka, tra Realp (UR) e Oberwald (VS).

Grazie alle tecnologie di ultima generazione, il BedrettoLab offre condizioni ideali per condurre ricerche sperimentali incentrate sul comportamento del sottosuolo profondo. Ambiti di studio sono ad esempio l'energia geotermica e la fisica dei terremoti, si legge sul sito del laboratorio.

L'esperimento col sisma artificiale fa parte di un nuovo progetto di ricerca più ampio. Nel Bedrettolab è stata costruita una nuova galleria laterale, lunga 120 metri, che corre parallela a una zona di faglia naturale, indica l'ETH in un comunicato odierno. Questa situazione consente ai ricercatori di studiare in dettaglio come si forma un terremoto e come si propaga lungo la faglia fino a esaurire la sua energia.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni
Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»
Caos nella località turistica di Palma di Maiorca: in 10 minuti è sceso un oceano d'acqua
Una folla di celebrità alla finale degli US Open: ecco tutti i vip sugli spalti

Altre notizie

Ticino. Posata la prima pietra per la nuova officina e deposito FART nel Locarnese

TicinoPosata la prima pietra per la nuova officina e deposito FART nel Locarnese

Pirata della strada. In moto a Capolago a 130 km/h sui 50, via subito la patente

Pirata della stradaIn moto a Capolago a 130 km/h sui 50, via subito la patente

Ticino. Hospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici

TicinoHospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici