Tribunale penale di Lugano Ti-Press

La richiesta di pena dell’accusa era di cinque anni e mezzo, quella della difesa era di al massimo tre anni. Immediata la scarcerazione. Già annunciato il ricorso. Lo riferisce la RSI.

È stato condannato a 18 mesi di carcere sospesi con la condizionale per due anni e a un accompagnamento ambulatoriale l’ex cappellano del collegio Papio di Ascona a processo giovedì per una serie di reati sessuali ai danni di minori e giovani adulti.

La Corte, presieduta da Amos Pagnamenta, ha anche deciso l’immediata scarcerazione del sacerdote e il divieto a vita di svolgere qualsiasi attività con i giovani.

Il sacerdote è dunque stato riconosciuto colpevole di coazione sessuale solo per alcuni casi, definiti lievi dalla Corte. Quest’ultima ha poi richiamato l’accusa, non comprendendo su quali basi abbia promosso una richiesta di pena fuori scala rispetto ai fatti accertati.

Accusato poco sincero?

Durante il dibattimento, riferisce la RSI, il pubblico ministero Valentina Tuoni aveva infatti formulato la richiesta di condanna a 5 anni e mezzo di reclusione per i reati di coazione sessuale e atti sessuali con minori.

Tuoni ha evidenziato come l’accusato abbia cercato di replicare nei confronti dell’autorità giudiziaria gli stessi comportamenti manipolatori utilizzati con le giovani vittime.

Secondo Tuoni, l’unico momento di sincerità dell’imputato si è verificato nelle ore successive al fermo, quando ha fornito i nomi delle vittime e ha espresso disponibilità alla collaborazione.

La difesa aveva sollecitato invece una condanna non superiore ai tre anni, con parziale sospensione della pena e avanzato istanza per la scarcerazione immediata, considerando l’anno di detenzione già scontato.

L’avvocato difensore Marco Masoni ha posto l’accento sulla collaborazione prestata dal suo assistito durante le investigazioni, sottolineando come sia stato lui stesso a indicare le vittime che diversamente non sarebbero state identificate.

A processo per 9 casi

Le accuse a carico del religioso riguardavano abusi su nove giovani, consistenti in massaggi al petto e contatti inappropriati mediante sfregamento dell’avambraccio sui genitali delle vittime.

La strategia difensiva ha puntato al proscioglimento per quattro degli episodi contestati, sostenendone l’inesistenza, mentre ha riconosciuto i restanti cinque casi, ridimensionandone però la frequenza.

L'accusa ha già annunciato ricorso.