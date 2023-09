Il Gran Consiglio ticinese archivio Ti-Press

Accolto all’unanimità dalla Commissione della Gestione del Parlamento ticinese: verrà discusso già in settembre.

La Commissione della gestione ha approvato oggi, martedì, all’unanimità il rapporto sull’audit esterno stilato in merito al caso dell’ex alto funzionario del DSS condannato nel 2021 per violenza carnale. Il Gran Consiglio ticinese ne discuterà già in settembre: se approvato (e molto probabilmente lo sarà), il Consiglio di Stato avrà sei mesi di tempo per farlo suo.

Il rapporto porta la firma di sei relatori diversi, uno per partito.

I contenuti dell’audit erano stati resi noti nel marzo scorso: il documento spiega come l’uomo avrebbe potuto essere sanzionato già diversi anni prima che emergessero elementi di natura sessuale, rilevando carenze nella gestione delle risorse umane nell'amministrazione ticinese.

SwissTXT / red