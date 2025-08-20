L'istituto di Origlio visto dall'alto tipress

È fallita la scuola Steiner di Origlio.

SwissTXT Swisstxt

La notizia è stata ufficializzata con un annuncio apparso sul foglio ufficiale del Canton Ticino: l’associazione a cui fa capo la scuola è stata formalmente sciolta a seguito di fallimento e posta in liquidazione.

La decisione della Pretura di Lugano risale a una settimana fa.

Le difficoltà finanziarie ritenute ormai insormontabili avevano indotto il Comitato a inoltrare lo scorso luglio un’istanza di auto-fallimento.

L'istituto nello scorso anno scolastico aveva accolto oltre un centinaio di allievi.