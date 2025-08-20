  1. Clienti privati
Ticino La scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita

20.8.2025 - 16:03

È fallita la scuola Steiner di Origlio.

20.08.2025, 16:03

20.08.2025, 16:24

La notizia è stata ufficializzata con un annuncio apparso sul foglio ufficiale del Canton Ticino: l’associazione a cui fa capo la scuola è stata formalmente sciolta a seguito di fallimento e posta in liquidazione.

La decisione della Pretura di Lugano risale a una settimana fa.

Le difficoltà finanziarie ritenute ormai insormontabili avevano indotto il Comitato a inoltrare lo scorso luglio un’istanza di auto-fallimento.

L'istituto nello scorso anno scolastico aveva accolto oltre un centinaio di allievi.

Troppi debiti. Scontro aperto nella quasi fallita Scuola Steiner di Origlio

Troppi debitiScontro aperto nella quasi fallita Scuola Steiner di Origlio

