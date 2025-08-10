  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Fallito il progetto dell'accademia sport Piotta

Swisstxt

10.8.2025 - 12:15

archivio Ti-Press

La Ice Sport International Academy SA è fallita.

10.08.2025, 12:15

10.08.2025, 13:13

Il progetto di trasformare l'ex Sanatorio del Gottardo a Piotta (Quinto) in un'accademia degli sport invernali è definitivamente tramontato. Lo ha confermato l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Lugano.

Il consorzio dell'imprenditore kazako Timur Azimov aveva acquistato la struttura nel 2016 per 750'000 franchi. Il progetto prevedeva un centro per 320 atleti, con costi lievitati da 40 a 120-150 milioni di franchi.

Nonostante il rinnovo della licenza edilizia nel 2021, i lavori non sono mai iniziati. L'accademia avrebbe creato un centinaio di posti di lavoro. Ora si valuta la vendita all'asta del complesso.

I più letti

Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Ecco come fotografare al meglio le stelle cadenti con cellulare o fotocamera
Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump
Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli
Lite con Croci-Torti? Steffen a blue Sport: «Non so da dove vien la storia». Sua moglie insultata e minacciata pesantemente

Altre notizie

Traffico. Una domenica di code al San Gottardo

TrafficoUna domenica di code al San Gottardo

Locarno. Caos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

LocarnoCaos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

Ha ricevuto il Leopard Club Award. Emma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

Ha ricevuto il Leopard Club AwardEmma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»