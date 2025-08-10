archivio Ti-Press

La Ice Sport International Academy SA è fallita.

Swisstxt

Il progetto di trasformare l'ex Sanatorio del Gottardo a Piotta (Quinto) in un'accademia degli sport invernali è definitivamente tramontato. Lo ha confermato l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Lugano.

Il consorzio dell'imprenditore kazako Timur Azimov aveva acquistato la struttura nel 2016 per 750'000 franchi. Il progetto prevedeva un centro per 320 atleti, con costi lievitati da 40 a 120-150 milioni di franchi.

Nonostante il rinnovo della licenza edilizia nel 2021, i lavori non sono mai iniziati. L'accademia avrebbe creato un centinaio di posti di lavoro. Ora si valuta la vendita all'asta del complesso.