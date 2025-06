Incidente mortale sul lavoro lunedì nel Comasco, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera.

Immagine illustrativa d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

In un'azienda di Faloppio, un uomo di 57 anni ha perso la vita schiacciato da un masso che si è staccato per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori anche con un elicottero, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare

L'incidente mortale è accaduto attorno alle 11 a Faloppio, in località Fornace, nel pieno della zona artigianale.