  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Minaccia telefonica all'ospedale di Schiers, beccati gli autori

Swisstxt

17.12.2025 - 11:31

gr.ch

Martedì pomeriggio l'ospedale di Schiers ha ricevuto una minaccia telefonica. La polizia cantonale dei Grigioni e la procura hanno identificato i presunti autori.

SwissTXT

17.12.2025, 11:31

17.12.2025, 12:00

Si tratta di due adolescenti, uno di 17 anni residente in Germania e uno di 16 anni residente in Svizzera, che hanno confessato di aver fatto uno scherzo telefonico.

L'allarme ha mobilitato per cinque ore polizia, vigili del fuoco e servizi sanitari.

I due ragazzi dovranno rispondere alla giustizia per il loro gesto, definito «un'azione sconsiderata e una stupidaggine».

Saranno inoltre chiamati a pagare i costi dell'intervento delle forze dell' ordine.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Influencer americano impazzisce per le stazioni di servizio svizzere... e non è il solo
È morta a soli 45 anni Rachael Carpani, attrice di «N.C.I.S: Los Angeles»
Brutta caduta al traguardo per Wendy Holdener: «Poi sono tornate le lacrime»
Da 20 anni è vietato fumare sui treni delle FFS, ecco com'era il vagone fumatori

Altre notizie

Per il 2026. Bruno Storni presidente della deputazione ticinese alle Camere federali

Per il 2026Bruno Storni presidente della deputazione ticinese alle Camere federali

Grigioni. Accordi sugli appalti nel Moesano, i tempi della COMCO si allungano

GrigioniAccordi sugli appalti nel Moesano, i tempi della COMCO si allungano

In Ticino e a Soletta. Progetto pilota per alloggiare separatamente i richiedenti l'asilo problematici

In Ticino e a SolettaProgetto pilota per alloggiare separatamente i richiedenti l'asilo problematici