gr.ch

Martedì pomeriggio l'ospedale di Schiers ha ricevuto una minaccia telefonica. La polizia cantonale dei Grigioni e la procura hanno identificato i presunti autori.

SwissTXT Swisstxt

Si tratta di due adolescenti, uno di 17 anni residente in Germania e uno di 16 anni residente in Svizzera, che hanno confessato di aver fatto uno scherzo telefonico.

L'allarme ha mobilitato per cinque ore polizia, vigili del fuoco e servizi sanitari.

I due ragazzi dovranno rispondere alla giustizia per il loro gesto, definito «un'azione sconsiderata e una stupidaggine».

Saranno inoltre chiamati a pagare i costi dell'intervento delle forze dell' ordine.