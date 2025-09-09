  1. Clienti privati
Ticino Posata la prima pietra per la nuova officina e deposito FART nel Locarnese

Swisstxt

9.9.2025 - 17:09

FART posa prima pietra della nuova Officina e Deposito autobus
FART posa prima pietra della nuova Officina e Deposito autobus
Ti-press

È stata posata martedì a Riazzino la prima pietra per la nuova Officina e Deposito autobus delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) Ticino.

SwissTXT

09.09.2025, 17:09

09.09.2025, 17:13

La struttura, che si svilupperà su una superficie di circa 4’000 metri quadrati più uno stabile di servizio di 500 metri quadrati, consentirà di razionalizzare la manutenzione della flotta, di offrire spazi funzionali al personale e di predisporre aree per l’elettrificazione degli autobus.

I lavori sono già avviati e la conclusione dell’opera è prevista entro il 2027.

Il progetto rappresenta un passo importante per l’organizzazione futura del trasporto pubblico nel Locarnese e in tutto il territorio regionale.

