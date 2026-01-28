In base anche agli approfondimenti medici, il 24enne fermato per il fatto di sangue è stato trasferito in una struttura sanitaria: al momento è ritenuto non carcerabile e non interrogabile.
I reati ipotizzati nei suoi confronti sono di assassinio subordinatamente omicidio intenzionale, tentato omicidio intenzionale subordinatamente lesioni gravi. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.
Gli approfondimenti sulla dinamica dei fatti continuano tramite i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi, le verifiche medico-legali e la raccolta di testimonianze. Dato che l'inchiesta è in corso, al momento le autorità non rilasceranno ulteriori informazioni.