La donna uccisa e l'uomo ferito oggi, mercoledì, verso le 03:30, in via Mirasole a Bellinzona sono stati aggrediti con un'arma da taglio. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

Le condizioni dell'61enne restano gravi.

In base anche agli approfondimenti medici, il 24enne fermato per il fatto di sangue è stato trasferito in una struttura sanitaria: al momento è ritenuto non carcerabile e non interrogabile.

I reati ipotizzati nei suoi confronti sono di assassinio subordinatamente omicidio intenzionale, tentato omicidio intenzionale subordinatamente lesioni gravi. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Gli approfondimenti sulla dinamica dei fatti continuano tramite i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi, le verifiche medico-legali e la raccolta di testimonianze. Dato che l'inchiesta è in corso, al momento le autorità non rilasceranno ulteriori informazioni.