Federico Peter nominato Medico cantonale aggiunto ti.ch

Il Consiglio di Stato ticinese ha nominato Federico Peter nuovo medico cantonale aggiunto. Subentra a Mario Lazzaro che, raggiunto il limite dell’età del pensionamento, lascia questa funzione dopo una lunga e apprezzata esperienza al servizio della salute pubblica, pur continuando a collaborare con l’Amministrazione cantonale a tempo parziale ancora per alcuni mesi.

Classe 1984, il dottor Peter ha conseguito il dottorato in medicina umana nel 2011 a Basilea e il titolo di perfezionamento FMH in medicina interna generale nel 2014.

La sua formazione è proseguita con un diploma in medicina e igiene tropicale e un master in sanità pubblica ottenuti nel Regno Unito. Dopo aver iniziato la sua carriera come medico generalista, nel 2016 è entrato al servizio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione presso il Dipartimento federale degli affari esteri ed è stato attivo anche per l'UNICEF in Bolivia.

Dal 2020 al 2025 ha ricoperto il ruolo di responsabile dei programmi di salute per la Direzione dello sviluppo e della cooperazione.

Il Consiglio di Stato «esprime profonda gratitudine al dottor Mario Lazzaro per il prezioso e competente contributo fornito nel corso della sua ventennale attività quale Medico cantonale aggiunto, svolta in due distinti periodi intervallati da un’esperienza in ambito ospedaliero. Nel contempo porge i migliori auguri al dottor Federico Peter per il nuovo incarico».

Ampio processo di rafforzamento delle politiche di salute pubblica

La nomina del dottor Peter, come si legge nel comunicato stampa, «si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento delle politiche di salute pubblica promosso dal Consiglio di Stato tramite il Dipartimento della sanità e della socialità, e si accompagna a una riorganizzazione dell’Ufficio del medico cantonale (UMC)».

In questo nuovo assetto, il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria (SPVS), unità di quest'ultimo, viene posto direttamente sotto la responsabilità del medico cantonale aggiunto.

Già dal 1° marzo 2025 il dottor Peter dirige il SPVS, funzione che manterrà anche nel nuovo organigramma, con l’obiettivo di garantire continuità e ulteriore sviluppo nell’attuazione delle politiche cantonali orientate alla promozione di stili di vita sani e alla sensibilizzazione su temi prioritari quali l’alimentazione equilibrata, l’attività fisica, il consumo di alcol e tabacco e la salute mentale.

«Questa scelta riflette la centralità attribuita alla promozione della salute e alla prevenzione, riconosciute come pilastri fondamentali delle politiche sanitarie cantonali», si conclude la nota.