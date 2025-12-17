«Estrema gravità e crudeltà»Doppia condanna per il femminicidio di Chiasso
Swisstxt
17.12.2025 - 18:12
Ergastolo e 19 anni di carcere per i due fratelli srilankesi accusati di aver ucciso la moglie del più giovane a Chiasso l'11 settembre 2024.
SwissTXT
17.12.2025, 18:12
17.12.2025, 18:31
Swisstxt
È quanto deciso mercoledì dalla Corte delle Assise criminali che ha definito l'atto «di estrema gravità e crudeltà». La sentenza ricalca la richiesta dell'accusa.
La procuratrice aveva chiesto per il marito 19 anni più 15 di espulsione, ergastolo e 15 anni di espulsione per il fratello. La difesa aveva chiesto 13 anni per il marito e il proscioglimento per il fratello.
Le parti decideranno se impugnare la sentenza. Il delitto è avvenuto in un appartamento in via degli Albrici 7 a Chiasso.