«Estrema gravità e crudeltà» Doppia condanna per il femminicidio di Chiasso

Swisstxt

17.12.2025 - 18:12

Le parti dovranno decidere se impugnare la sentenza (immagine d'archivio d'illustrazione).
Le parti dovranno decidere se impugnare la sentenza (immagine d'archivio d'illustrazione).
Tipress

Ergastolo e 19 anni di carcere per i due fratelli srilankesi accusati di aver ucciso la moglie del più giovane a Chiasso l'11 settembre 2024.

SwissTXT

17.12.2025, 18:12

17.12.2025, 18:31

È quanto deciso mercoledì dalla Corte delle Assise criminali che ha definito l'atto «di estrema gravità e crudeltà». La sentenza ricalca la richiesta dell'accusa.

La procuratrice aveva chiesto per il marito 19 anni più 15 di espulsione, ergastolo e 15 anni di espulsione per il fratello. La difesa aveva chiesto 13 anni per il marito e il proscioglimento per il fratello.

Le parti decideranno se impugnare la sentenza. Il delitto è avvenuto in un appartamento in via degli Albrici 7 a Chiasso.

