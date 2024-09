Era stato soccorso dalla Croce Verde di Bellinzona tipress

La vita del 18enne resta in pericolo. L’incidente sul lavoro si è verificato venerdì ad Arbedo.

Swisstxt

Restano critiche le condizioni del 18enne feritosi venerdì a un braccio con una motosega. L’incidente è avvenuto mentre eseguiva dei lavori di taglio di alberi in una zona boschiva ad Arbedo, in località Alpe della Costa.

La vita del giovane, un cittadino rumeno residente oltre San Gottardo, è ancora in pericolo.

Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale, il malcapitato era stato soccorso in un primo tempo da alcuni colleghi presenti in zona, prima dell’intervento della Croce Verde di Bellinzona che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

