  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Somma in gran parte trattenuta Fermata al valico di Brogeda con oltre 150mila euro non dichiarati

SDA

20.2.2026 - 10:09

I soldi erano ripartiti in sacchetti di plastica nascosti sotto al sedile.
I soldi erano ripartiti in sacchetti di plastica nascosti sotto al sedile.
Keystone

Una donna ucraina residente in Italia è stata fermata presso il valico autostradale di Como-Brogeda in possesso di denaro contante per un importo di 154'300 euro non dichiarati.

Keystone-SDA

20.02.2026, 10:09

Lo riporta oggi l'agenzia Adnkronos, precisando che l'episodio è avvenuto negli scorsi giorni.

Alla domanda di rito se trasportasse denaro e/o strumenti negoziabili pari o superiore alla soglia dei diecimila euro, la donna ha dichiarato di portare con sé solo 5000 euro. Avendo notato un crescente comportamento nervoso dell'interessata, il personale della dogana ha ritenuto inattendibili le sue affermazioni e ha quindi proceduto a ispezionare il veicolo.

A seguito del controllo, sotto al sedile del passeggero è stata rinvenuta, in comuni sacchetti in plastica, la somma di 154'300 euro. La donna si è giustificata spiegando che il denaro le sarebbe servito per acquistare un appartamento in Liguria.

Le autorità hanno quindi sequestrato la totalità dell'importo eccedente il limite previsto, pari a 144'300 euro. In attesa della definizione del contesto, la somma è stata trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa.

I più letti

Il ticinese Mauro Pini lascia la squadra italiana: «Mi assumo le responsabilità»
Accumuli di 4 metri di neve a Les Diablerets, una valanga distrugge un ristorante a Morgins
La neve paralizza l'aeroporto di Vienna: nessun decollo o arrivo possibile
È nato l'amore per Lucio Corsi? Ecco con chi sarebbe stato avvistato
Due arresti nel Bellinzonese per un'importante attività di spaccio a clienti locali

Altre notizie

Trovata droga in casa. Due arresti nel Bellinzonese per un'importante attività di spaccio a clienti locali

Trovata droga in casaDue arresti nel Bellinzonese per un'importante attività di spaccio a clienti locali

Grigioni. Nell'ultimo anno EKW Engadina ha prodotto più elettricità rispetto alla media

GrigioniNell'ultimo anno EKW Engadina ha prodotto più elettricità rispetto alla media

Lutto in Ticino. È morto lo scultore Casimiro Piazza

Lutto in TicinoÈ morto lo scultore Casimiro Piazza