I soldi erano ripartiti in sacchetti di plastica nascosti sotto al sedile. Keystone

Una donna ucraina residente in Italia è stata fermata presso il valico autostradale di Como-Brogeda in possesso di denaro contante per un importo di 154'300 euro non dichiarati.

Lo riporta oggi l'agenzia Adnkronos, precisando che l'episodio è avvenuto negli scorsi giorni.

Alla domanda di rito se trasportasse denaro e/o strumenti negoziabili pari o superiore alla soglia dei diecimila euro, la donna ha dichiarato di portare con sé solo 5000 euro. Avendo notato un crescente comportamento nervoso dell'interessata, il personale della dogana ha ritenuto inattendibili le sue affermazioni e ha quindi proceduto a ispezionare il veicolo.

A seguito del controllo, sotto al sedile del passeggero è stata rinvenuta, in comuni sacchetti in plastica, la somma di 154'300 euro. La donna si è giustificata spiegando che il denaro le sarebbe servito per acquistare un appartamento in Liguria.

Le autorità hanno quindi sequestrato la totalità dell'importo eccedente il limite previsto, pari a 144'300 euro. In attesa della definizione del contesto, la somma è stata trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa.