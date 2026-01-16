Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno fermato, la settimana scorsa, due persone a Pazzallo.

SwissTXT Swisstxt

I collaboratori dell’ I due viaggiavano su un furgone con targhe elvetiche e non avevano dichiarato all’entrata in Svizzera quasi 550 litri di olio d’oliva e una cinquantina di pacchi di generi alimentari che contenevano, tra l’altro, 9 chili di carne e 22,5 litri di vino. L’UDSC ha inflitto ai due una multa di diverse migliaia di franchi per omessa dichiarazione oltre a esigere il corretto sdoganamento della merce. L'UDSC garantisce la sicurezza globale al confine. Svolge, tra l'altro, funzioni di protezione e controllo.