Il caviale sequestrato dai doganieri UDSC

Fermati a Novazzano con 7,5 chili di caviale, 62 kg di carne, quasi 8 litri di alcolici e altre merci.

Durante un controllo mobile, avvenuto lo scorso 2 ottobre, gli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno intercettato due furgoni con targhe ucraine, entrati poco prima dal valico non presidiato di Ponte Faloppia.

A bordo vi erano tre uomini e una donna, tutti di nazionalità ucraina. I veicoli trasportavano generi alimentari non dichiarati. L’UDSC ha comminato una multa ai trasgressori.

La merce è stata sdoganata, ad eccezione del caviale, trattenuto per ulteriori accertamenti, poiché privo di certificazione.