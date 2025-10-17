  1. Clienti privati
Fermati con quasi 8 kg di caviale a Novazzano, multate tre persone

Swisstxt

17.10.2025 - 09:56

Il caviale sequestrato dai doganieri
Il caviale sequestrato dai doganieri
UDSC

Fermati a Novazzano con 7,5 chili di caviale, 62 kg di carne, quasi 8 litri di alcolici e altre merci.

SwissTXT

17.10.2025, 09:56

17.10.2025, 10:01

Durante un controllo mobile, avvenuto lo scorso 2 ottobre, gli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno intercettato due furgoni con targhe ucraine, entrati poco prima dal valico non presidiato di Ponte Faloppia.

A bordo vi erano tre uomini e una donna, tutti di nazionalità ucraina. I veicoli trasportavano generi alimentari non dichiarati. L’UDSC ha comminato una multa ai trasgressori.

La merce è stata sdoganata, ad eccezione del caviale, trattenuto per ulteriori accertamenti, poiché privo di certificazione.

