Polizia cantonale dei Grigioni

Due cacciatori italiani sono stati fermati a Cama dalla polizia cantonale grigionese, nel corso di un’operazione congiunta con l’ Ufficio per la caccia e la pesca, e saranno denunciati alla Procura dei Grigioni.

SwissTXT Swisstxt

I due (un 44enne e un 35enne) sono stati fermati nella zona di confine della Val di Cama, nei pressi della Bocchetta del Notar, a 2’100 metri di altitudine.

Avevano attraversato il confine dalla Val Bodengo, in Valtellina, e portavano con sé fucili e attrezzatura da caccia, che la polizia ha sequestrato.

Le autorità cantonali sottolineano che i controlli continueranno a essere effettuati regolarmente.