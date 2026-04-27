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Due arresti nel Mendrisiotto Scappano senza pagare la benzina, ma vengono fermati con bici rubate in auto

Swisstxt

27.4.2026 - 16:48

Immagine d'archivio d'illustrazione.
Immagine d'archivio d'illustrazione.
KEYSTONE

Due uomini sono stati arrestati nel Mendrisiotto nell’ambito di un’inchiesta su furti di biciclette ed e-bike avvenuti nelle scorse settimane in Ticino. Si tratta di un 24enne e di un 21enne, entrambi cittadini rumeni residenti in Romania.

Redazione blue News

27.04.2026, 16:48

27.04.2026, 17:03

L’intervento risale al 25 aprile ed è scattato in seguito a una segnalazione per un mancato pagamento di carburante in una stazione di servizio di Coldrerio.

L’auto segnalata, con targhe rumene, è stata rintracciata poco dopo a Chiasso grazie a un dispositivo coordinato dalla Polizia cantonale, con il supporto della Polizia comunale di Chiasso e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Ritrovate tre biciclette

I due sospetti sono stati fermati nei pressi della stazione ferroviaria.

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto tre biciclette smontate – con le ruote separate dal telaio – alcune delle quali risultate rubate, oltre ad attrezzi da scasso.

Gli inquirenti stanno ora verificando un possibile coinvolgimento dei due uomini in altri furti di biciclette registrati di recente nel cantone.

Nei loro confronti sono ipotizzati i reati di furto, danneggiamento, ricettazione e guida senza autorizzazione.

Le misure di prevenzione

Nel comunicato in cui informano dell'accaduto, le autorità ricordano alcune misure di prevenzione: utilizzare lucchetti di qualità fissando la bicicletta a strutture stabili, privilegiare luoghi sorvegliati o chiusi, valutare sistemi di localizzazione GPS e conservare i dati identificativi del mezzo.

In caso di furto, è raccomandato segnalare tempestivamente l’accaduto alla polizia.

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