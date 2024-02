Fermati nei boschi di Indemini i presunti autori del furto con scasso alla Manor

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Tre persone sono state fermate in relazione alla spaccata alla Manor di Sant'Antonino. Lo riferisce la Polizia cantonale, che spiega anche la dinamica di quanto avvenuto nella notte.

Come si legge in un comunicato stampa, questa notte - poco dopo le 2 - è giunta alla Centrale comune di allarme (CECAL) la segnalazione di un furto con scasso all'interno di un centro commerciale in territorio di Sant'Antonino, la Manor appunto.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia, gli autori, dopo aver infranto una vetrina, si sono introdotti nel grande magazzino sottraendo diversi oggetti preziosi dal reparto gioielleria per poi darsi alla fuga in auto.

È stato quindi subito messo in atto un vasto dispositivo che ha coinvolto diverse pattuglie della Cantonale con la collaborazione delle Polizie comunali e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Parallelamente sono stati avviati i necessari accertamenti per risalire all'identità dei ladri e individuare le possibili direzioni di fuga.

Acciuffati grazie a una segnalazione

La successiva segnalazione da parte di un privato di un veicolo risultato rubato e abbandonato nei pressi dell'Alpe di Neggia ha quindi portato a concentrare le ricerche nella zona boschiva intorno all'abitato di Indemini.

Poco dopo le 5 sono infine stati fermati tre uomini che si stavano allontanando a piedi.

Si tratta di tre cittadini rumeni la cui posizione si trova ora al vaglio degli inquirenti. Gli approfondimenti dovranno stabilire anche una loro eventuale responsabilità in analoghi furti con scasso avvenuti in passato sul territorio cantonale e nazionale.