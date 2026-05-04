Immagine d'illustrazione Sven Hoppe/dpa

Un 24enne albanese, residente nel suo Paese, è stato arrestato mercoledì scorso a Capolago (area Segoma), a bordo di una vettura che si dirigeva verso nord sull'A2, nell'ambito di un'inchiesta antidroga.

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, precisando che al dispositivo coordinato dalla Polizia cantonale hanno collaborato anche i servizi antidroga della Polizia città di Lugano, della Polizia città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso.

La perquisizione dell'auto da parte dei collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha permesso di rinvenire circa 54 grammi di cocaina.

Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.