Un grave caso di guida in stato di ebrietà è stato riscontrato ieri, 13 novembre, poco dopo le 16.30 a Giornico, durante una normale verifica da parte del personale del Centro di controllo veicoli pesanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Un grave caso di guida in stato di ebrietà è stato riscontrato ieri a Giornico.

Un 42enne cittadino bielorusso, che era alla guida di un veicolo pesante immatricolato in Lituania proveniente dall'Italia e diretto in Francia, è risultato positivo al test dell'alcol.

Il risultato della prova con l'etilometro ha mostrato un'alcolemia di 0,67 mg/l.

Inoltre l'autoarticolato risultava sovraccarico sul trattore a sella e sull'asse di trazione. Mostra di più

La prova con l'etilometro a cui è stato sottoposto un 42enne cittadino bielorusso, autista di professione che si trovava alla guida di un veicolo pesante immatricolato in Lituania proveniente dall'Italia e diretto in Francia, ha infatti dato esito positivo con un'alcolemia di 0,67 mg/l.

Oltre a questa infrazione, l'autoarticolato risultava sovraccarico sul trattore a sella e sull'asse di trazione.

L'uomo è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebrietà. Gli è inoltre stato impedito di proseguire il viaggio, mentre l'autoarticolato (trattore a sella trainante un semirimorchio) è stato successivamente preso in consegna da un altro autista abilitato.