A Ponte ChiassoFermato in dogana un ricercato italiano: stava rientrando a piedi dal Ticino
12.9.2025 - 15:12
Stava rientrando a piedi in Italia dal Ticino quando l'hanno fermato.
Il 27 agosto, la polizia di frontiera italiana di Como-Ponte Chiasso ha arrestato un 41enne italiano residente nel Maceratese. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni aggravate uso di armi, emessa dai carabinieri di Morrovalle, in provincia di Macerata.
I fatti risalgono a fine luglio, quando, a seguito di una lite scaturita da una manovra errata nel parcheggio di un centro commerciale a Trodica di Morrovalle, l'uomo aveva aggredito con un coltello due cittadini pakistani, ferendoli con prognosi di 45 e 15 giorni.