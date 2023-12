Attraverso paesaggi mozzafiato Keystone

La Ferrovia retica (RhB) prevede un risultato record per l’esercizio 2023.

La compagnia non ha mai trasportato così tanti passeggeri. Ma la carenza di macchinisti rappresenta un problema.

C’è «un’alternanza di sentimenti», ha detto Renato Fasciati, direttore della RhB, alla conferenza stampa annuale a Coira.

L’incremento della domanda è stato accompagnato da un aumento del carico di lavoro per il personale. Ci sono «dolori di crescita», ha aggiunto Mario Cavigelli, presidente del Consiglio di amministrazione.

L’azienda ferroviaria prevede un utile per l’esercizio in corso «stimato approssimativamente in 10 milioni di franchi», che sarà destinato alle riserve.

