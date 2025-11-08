  1. Clienti privati
Treni Guasto ferroviario tra Malpensa e Milano, disagi per i viaggiatori

Swisstxt

8.11.2025 - 15:18

Foto d'archivio
Foto d'archivio
Ti-Press / Samuel Golay

Forti disagi da sabato mattina per i viaggiatori diretti a Malpensa e Milano, a causa di un guasto alla linea elettrica tra Saronno e Busto Arsizio.

SwissTXT

08.11.2025, 15:18

08.11.2025, 15:46

Lo riferisce il portale VareseNews. Il problema, segnalato intorno alle 8.15, ha interrotto la circolazione su diverse tratte, tra cui la linea S50 del TILO, che collega il Ticino all’aeroporto.

I treni non circolano tra Busto Arsizio e Malpensa, e Trenord ha attivato bus sostitutivi per garantire i collegamenti con lo scalo.

Le squadre di manutenzione sono al lavoro per individuare l’origine del guasto e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

