Foto d'archivio Ti-Press / Samuel Golay

Forti disagi da sabato mattina per i viaggiatori diretti a Malpensa e Milano, a causa di un guasto alla linea elettrica tra Saronno e Busto Arsizio.

SwissTXT Swisstxt

Lo riferisce il portale VareseNews. Il problema, segnalato intorno alle 8.15, ha interrotto la circolazione su diverse tratte, tra cui la linea S50 del TILO, che collega il Ticino all’aeroporto.

I treni non circolano tra Busto Arsizio e Malpensa, e Trenord ha attivato bus sostitutivi per garantire i collegamenti con lo scalo.

Le squadre di manutenzione sono al lavoro per individuare l’origine del guasto e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.